Вот почему от «Русалочки» нужно держать детей подальше (особенно от советской)
Детские сказки несут в себе скрытый смысл.
Многие родители даже не задумываются, когда рассказывают детям историю русалочки или включают одноименный мультфильм. Все же пример главной героини не научит маленьких девочек ничему хорошему.
Эта сказка повествует о прекрасной русалке, которая из-за своих чувств к принцу решает стать человеком. Взамен злая ведьма забирает прекрасный голос девушки, а дарованные ей ноги вызывают лишь ужасную боль. В советской экранизации героиня и вовсе погибает, превращаясь в морскую пену. Эта история показывает девочкам, что любовь невозможна без жертв и страданий, что, конечно, не является истиной.
Однако не только русалочка подает отрицательный пример. Красавица Белль учит детей тому, что можно изменить любого, поэтому даже страшное чудовище станет прекрасным принцем. Для этого нужно любить его и терпеть любые лишения, в том числе и разлуку с семьей.