Вот почему на Западе воротили нос от культовых комедий СССР

Многие фильмы, которые так полюбились в Советском Союзе, не смогли покорить сердца зарубежных зрителей. В первую очередь это касается картин, снятых в жанре комедии.

За рубежом почти никому не известны имена таких режиссеров, как Леонид Гайдай, Георгий Данелия и Эльдар Рязанов. Все потому, что за границей всегда предпочитали смотреть советские драмы, а вот комедийные проекты благосклонности не сыскали. Например, американский критик Роджер Гринспан однажды назвал подборку из советских комедий, куда вошел в том числе и фильм «Иван Васильевич меняет профессию», слишком простой.

Как пишет Дзен-канал Mushroom , комедии, снятые в СССР, не воспринимались иностранцами всерьез, поскольку на Западе работа режиссеров не подвергалась столь строгой цензуре. Зарубежный зритель не понимал, что съемки комедийной ленты часто носили не менее подрывной характер, чем работа над любым другим драматическим кино.

Версия же о том, что тонкие грани юмора попросту терялись при переводе, что сказывалось на впечатлении от просмотра, не кажется столь убедительной. Иначе другие неанглоязычные комедии тоже не были бы популярны на Западе.

Многие интернет-пользователи видят и другие причины, по которым иностранные зрители воротили нос от советских комедий. «Иностранцам, чтобы посмеяться, достаточно в фильме падения героя на банановой корке. А в наших фильмах думать надо», «Нужно было показывать, как люди в СССР страдают, а не радуются жизни», «Шутки в советских комедиях либо несмешные, либо непонятные вне советского социокультурного контекста», — гласят комментарии в Сети.