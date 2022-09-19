Вот почему мисс Марпл в детективах Агаты Кристи осталась старой девой

Мисс Джейн Марпл — самая известная женщина-детектив в мире. При своей внешности обычной сельской старушки она обладает незаурядным аналитическим умом и отличным знанием человеческой психологии. У нее много родственников, которым она зачастую помогает выбраться из затруднительных и опасных ситуаций, но при этом она никогда не была замужем.

Поклонники мисс Марпл и ее автора, «королевы детектива» Агаты Кристи, не раз задавались вопросом о том, почему их любимая героиня так и осталась незамужней. На самом деле Кристи сделала это абсолютно намеренно. По ее мнению, настоящего сыщика ничто не должно отвлекать от расследований, в том числе и семейная жизнь.

Именно поэтому во всех экранизациях мисс Марпл никогда не вспоминает о своих сердечных привязанностях. Ведь по замыслу автора их просто не было и быть не могло.