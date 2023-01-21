Вот почему Михалков стыдился честно говорить, кем работала его жена в СССР

Никита Михалков и Татьяна Соловьева стали мужем и женой в 1973 году. В то время Михалков был уже известен по работе в фильмах «Я шагаю по Москве», «Дворянское гнездо» и другим. Татьяна же работала манекенщицей в Общесоюзном доме моделей, где они и познакомились.

Молодой актер влюбился в звезду подиума при самой первой их встрече, и между ними завязался роман. Однако Михалков не стремился быть честным со своими друзьями и всегда представлял Татьяну как переводчицу, ведь училась она именно на этой специальности, а не как модель.

Дело в том, что Михалков стыдился профессии своей избранницы. Модели считались весьма ветреными и глупыми, а сама профессия не была статусной. Поэтому артист не хотел, чтобы его возлюбленная была известна именно как модель и «выбрал» ей более престижную работу. А уже после свадьбы он практически вынудил супругу оставить работу и полностью посвятить себя семье.

Татьяна согласилась на условия мужа и уволилась. Теперь на показах мод она появляется только как зритель, а все время посвящала сначала воспитанию детей, а теперь и внуков.