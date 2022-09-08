Вот почему кумира советских зрителей похоронили на острове посреди океана

Многие советские зрители хорошо помнят актера Игоря Ледогорова. Статный мужчина с глубоким взглядом приковывал к себе все внимание на экране, чем пользовались режиссеры. Он играл революционера в фильме «Николай Бауман» (1967), командующего армией в ленте «Товарищ генерал» (1973) и разведчика в двухсерийной картине «Фронт за линией фронта» (1977). Кроме того, Ледогоров регулярно выходил на сцену Центрального академического театра Российской Армии.

Но в 90-е театр и кино переживали, как и все, не лучшие времена: гонорары стали скудными, а ролей актерам предлагали все меньше. Сын Игоря Вадим, который пошел по стопам отца в выборе профессии, решил эмигрировать из страны. Вместе с женой они улетели в Новую Зеландию. Сначала им пришлось там туго: они не знали языка, не сразу смогли найти работу. Но постепенно Вадим основал в Окленде первый театр среди русскоязычных эмигрантов. Местные власти поддержали идею мужчины.

Театр успешно развивался, при нем уже работала студия для начинающих актеров. Тогда Вадим и предложил отцу переехать. В 1997 году на остров посреди океана прилетели Ледогоров-старший с супругой. Актер снова играл в театре, участвовал в постановках по пьесам Островского и Чехова. Он даже смог воплотить свою мечту, исполнив роль Фирса в «Вишневом саду».

В 2005 году Ледогоров скоропостижно скончался — рак быстро развился, лечение не помогло. Могила советского актера находится в новозеландском городе Кембридж.