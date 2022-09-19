Вот почему Ксанке Щусь пришлось торговать на улице после «Неуловимых мстителей»

Одну из ролей в приключенческом фильме 1966 года «Неуловимые мстители» режиссер Эдмонд Кеосаян решил доверить непрофессиональной актрисе Валентине Курдюковой. Она сыграла сестру Даньки, дочь погибшего матроса Ксанку Щусь. Спортивную «пацанку» ассистент постановщика заприметил в зале «Крыльев Советов».

После премьеры ленты юные звезды получили предложение повторить роли еще в двух фильмах серии. Такой старт дал им шанс на дальнейшую карьеру, но Курдюкова предпочла после работы на съемках трилогии сосредоточиться на учебе. Она поступила в цирковое училище, однако задержалась там ненадолго. На гастролях она познакомилась с цыганским артистом Борисом Сандуленко. Между молодыми людьми случилась взаимная симпатия, они вскоре поженились.

Валентина последовала примеру цыганских родственников мужа и оставила учебу и работу, чтобы заняться семьей. В 1973 году она родила сына, а спустя пару лет еще и дочку. Гонораров певца Сандуленко хватало, чтобы обеспечивать жену и детей.

Но затем их настигло сразу несколько ударов. В 1990 году скончался после тяжелой болезни их сын. От стресса Борис лишился голоса. Чтобы спасти семью от нищеты, Курдюкова бралась за любую работу: раздавала листовки на улицах, торговала газетами. Лишь спустя несколько лет Сандуленко смог частично восстановить голос и возобновить концерты и творческие вечера.