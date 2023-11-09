Вот почему кошки друг другу не мяукают: секрет знают только избранные хозяева

Кошки могут мяукать, когда хотят обратить на себя внимание владельца, поприветствовать или попросить еды. А вот между собой «мявом» животные не общаются, даже если живут вместе. Лишь самые внимательные и наблюдательные хозяева знают, почему.

Способы передавать информацию у них совершенно иные. В первую очередь, они транслируют агрессию, страх или, например, нежность через запах. Во вторую — с помощью языка тела, прикосновений и даже поз, в которых спят.

Друг друга четвероногие любимцы понимают отлично. А вот человек на столь тонкие сигналы обычно не реагирует. Вот и приходится кричать — так до «двуногого» быстрее доходит.