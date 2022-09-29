Вот почему королева Елизавета II была настоящим Тельцом

С уходом королевы Елизаветы II ушла целая эпоха. Спокойная, но незыблемая, умная правительница и сильный лидер - такой запомнят монаршую особу все, кому довелось жить с ней в одно время. Она была символом Великобритании, ее олицетворением, - а также, как утверждают астрологи, была воплощением своего знака зодиака. Королева появилась на свет под созвездием Тельца и вобрала в себя лучшие качества этого знака - рассказываем, какие именно.

Щедрость

Представители земного знака не отличаются скупостью. Они всегда найдут время и средства, чтобы порадовать или как следует отблагодарить своих близких, друзей и коллег. По воспоминаниям очевидцев, королева Елизавета II была щедрой и благодарной правительницей. Ежегодно накануне Рождества от ее имени рассылали подарки и поздравительные открытки всем членам монаршей семьи.

Также она лично вручала памятные презенты работникам Букингемского дворца и благодарила их за службу.

Терпение

Ее Величество практически всегда являла собой пример удивительного самообладания. Терпение и уравновешенный нрав Елизаветы II, безусловно, были не только соблюдение строгого королевского протокола, но и частью ее характера.

Так же, как и все Тельцы, она отличалась поразительной сдержанностью.

Однако испытывать терпение представителей этого знака слишком долго не рекомендуется - принц Гарри и его супруга Меган Маркл узнали это на собственном опыте.

Стабильность и любовь к порядку

Люди, рожденные под знаком Тельца - ярые приверженцы стабильности. Они консервативны и воспринимают все новое настороженно. Уроженцы этого земного знака обожают порядок - точно такой же была и Елизавета II. В биографии королевы, написанной Сарой Брэдфорд, можно найти упоминания о том, что уже в детстве Елизавета никогда не разбрасывала по комнате вещи, как это делали другие дети.

А став королевой, лично следила, чтобы свет во дворце не горел попусту.

Упорство

Отношения королевы и принцессы Дианы не были теплыми. Свое мнение по поводу невестки Елизавета II не изменила даже после ее гибели в автокатастрофе - сославшись на то, что Диана больше не принадлежит к монаршей семье, она не объявила национальный траур.

Известно, что позднее принцы Гарри и Уильям обращались к Ее Величеству с пожеланием вернуть матери королевский титул.

Однако со свойственным всем Тельцам упорством Елизавета отказывала им в этой просьбе.