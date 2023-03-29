Вот почему Кобзон заступился за жену, сдавшую больного Меньшова в хоспис

Страшный диагноз — рак простаты — прозвучал для многолетнего ведущего «Песни года» Евгения Меньшова как гром среди ясного неба. Совсем немного, и не станет его второй супруги, а у пары остался сын. Но уже через полтора года Меньшов женится снова — на телеведущей Ольге Грозной. Она, узнав диагноз, решила перевезти его в хоспис, так как болезнь прогрессировала: у Меньшова обнаружили еще и рак костей.

Тонны возмущения выливались на Грозную от поклонников Меньшова и сплетников. Заступаться за последнюю пассию Меньшова пришлось Иосифу Кобзону. Он оправдывал решение Ольги высоким качеством сервиса и тем, что расположенный в районе Новодевичьего монастыря центр — это вряд ли дешевое удовольствие.

В Сети же мнения разделились. Кто-то считает, что поступить так с человеком, который содержал тебя до конца дней, аморально. «Руками она своими не ухаживала, а были вместе меньше 9 лет. И бонус — загородный дом. Очень жаль, что за молодого сына некому было вступиться!» — сокрушаются в комментариях. Им тут же возражают другие: «Хоспис — достаточно затратно, это не сиделку нанять», «Молодец, Ольга Грозная, подарила мужу достойный уход из жизни».