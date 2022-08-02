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Вот почему Киркоров бросил Лорак: все дело в деньгах

2 августа 2022 16:35
Вот почему Киркоров бросил Лорак: все дело в деньгах

Музыкант давно определился в своих приоритетах.

Филипп Киркоров перестал продюсировать Ани Лорак из-за отсутствия денег. В этом уверен продюсер Леонид Дзюник.

Король эстрады начал работать с Лорак в двухтысячных годах, выпустив несколько ее пластинок — в частности, композицию Shady Lady, с которой она выступала на конкурсе «Евровидение», однако спустя некоторое время отказался от сотрудничества. Как были уверены поклонники, причина такого решения кроется в ссоре между музыкантами, однако, как оказалось, личные отношения не повлияли на совместную работу. Главным поводом прекратить продвижение для Киркорова стали денежные сложности.

«Продюсировать ее Киркоров перестал. Видимо, финансирование закончилось», — цитирует слова Дзюника «Экспресс газета».

Также продюсер отметил, что поступок Киркорова в итоге никак не сказался на общении артистов. Музыканты до сих пор являются близкими друзьями и поддерживают друг друга.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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