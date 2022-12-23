Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот почему Гузеева поблагодарила Фрейндлих за пощечину, которая довела ее до слез

Вот почему Гузеева поблагодарила Фрейндлих за пощечину, которая довела ее до слез

23 декабря 2022 09:00
Вот почему Гузеева поблагодарила Фрейндлих за пощечину, которая довела ее до слез

Между актрисами на съемочной площадке кипели страсти.

За свою карьеру Алиса Фрейндлих несколько раз сотрудничала с режиссером Эльдаром Рязановым. Она даже могла сыграть Надю в «Иронии судьбы», но постановщик настоял на кандидатуре иностранки, так как хотел сделать героиню максимально «несоветской». Зато в «Служебный роман» Рязанов взял Фрейндлих даже без проб — настолько был в ней уверен.

Когда актриса снималась в фильме режиссера «Жестокий романс», она уже была опытной звездой. Поэтому для молодых коллег выступала мастером, обучавшим тонкостям игры. Больше всего работать приходилось с Ларисой Гузеевой, для которой съемки стали дебютом. В одной из сцен ей нужно было одновременно заплакать и засмеяться, но нужной эмоции не получалось.

Тогда Фрейндлих дала актрисе сильную пощечину. От неожиданности у Гузеевой выступили на глазах слезы, а потом по команде она смогла и засмеяться. После работы над эпизодом Фрейндлих попросила прощения у Ларисы за свою несдержанность, объяснив, что таким образом хотела помочь ей естественно плакать в кадре. А Гузеева только поблагодарила ее за содействие.

Фото: Globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video