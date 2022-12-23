Вот почему Гузеева поблагодарила Фрейндлих за пощечину, которая довела ее до слез

За свою карьеру Алиса Фрейндлих несколько раз сотрудничала с режиссером Эльдаром Рязановым. Она даже могла сыграть Надю в «Иронии судьбы», но постановщик настоял на кандидатуре иностранки, так как хотел сделать героиню максимально «несоветской». Зато в «Служебный роман» Рязанов взял Фрейндлих даже без проб — настолько был в ней уверен.

Когда актриса снималась в фильме режиссера «Жестокий романс», она уже была опытной звездой. Поэтому для молодых коллег выступала мастером, обучавшим тонкостям игры. Больше всего работать приходилось с Ларисой Гузеевой, для которой съемки стали дебютом. В одной из сцен ей нужно было одновременно заплакать и засмеяться, но нужной эмоции не получалось.

Тогда Фрейндлих дала актрисе сильную пощечину. От неожиданности у Гузеевой выступили на глазах слезы, а потом по команде она смогла и засмеяться. После работы над эпизодом Фрейндлих попросила прощения у Ларисы за свою несдержанность, объяснив, что таким образом хотела помочь ей естественно плакать в кадре. А Гузеева только поблагодарила ее за содействие.