Вот почему Безруков и Гусева избегали друг друга после «Бригады»

Съемки в культовой для российского зрителя «Бригаде» были для Екатерины Гусевой настоящим испытанием из-за ее коллеги и экранного любовника Сергея Безрукова. Над артисткой даже нависла угроза увольнения, если бы ей не удалось собрать волю в кулак.

Как признавалась Екатерина, ей было тяжело играть любовные сцены с Сергеем, так как на тот момент она уже состояла в браке. С завершением съемок ситуация стала еще хуже: россияне поверили в любовь их героев настолько, что слухи о романе Гусевой и Безрукова распространились очень быстро.

Чтобы не дразнить публику и не давать мужу повода для переживаний актриса избегала экранного партнера в течение нескольких лет, отказываясь от совместных проектов.

Лишь когда страсти по «Бригаде» утихли, Гусева и Безруков встретились на съемочной площадке сериала «Есенин», где снова исполнили роль влюбленной пары.