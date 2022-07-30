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Вот почему Безруков и Гусева избегали друг друга после «Бригады»

30 июля 2022 14:54
Вот почему Безруков и Гусева избегали друг друга после «Бригады»

Наличие супруга очень мешало актрисе.

Съемки в культовой для российского зрителя «Бригаде» были для Екатерины Гусевой настоящим испытанием из-за ее коллеги и экранного любовника Сергея Безрукова. Над артисткой даже нависла угроза увольнения, если бы ей не удалось собрать волю в кулак.

Как признавалась Екатерина, ей было тяжело играть любовные сцены с Сергеем, так как на тот момент она уже состояла в браке. С завершением съемок ситуация стала еще хуже: россияне поверили в любовь их героев настолько, что слухи о романе Гусевой и Безрукова распространились очень быстро.

Чтобы не дразнить публику и не давать мужу повода для переживаний актриса избегала экранного партнера в течение нескольких лет, отказываясь от совместных проектов.

Лишь когда страсти по «Бригаде» утихли, Гусева и Безруков встретились на съемочной площадке сериала «Есенин», где снова исполнили роль влюбленной пары.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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