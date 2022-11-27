Вот почему глава «Тодес» Алла Духова всегда в черном: все проще, чем казалось

Алла Духова прославилась не только своим танцевальными талантами, но и неповторимыми образами. Дело в том, что танцовщица всегда предпочитает черный цвет и выбирает весьма свободные наряды, скрывающие ее фигуру. Поклонники долгое время не могли понять, почему Духова одевается именно так, пока она сама не рассказала всю правду.

Как оказалось, черный цвет помогает ей справиться сразу с несколькими проблемами. Во-первых, он скрывает недостатки фигуры, ведь Духова не сидит на диетах и не хочет как-то ограничивать себя в еде. Также он помогает спрятаться от глаз публики, так как танцовщица не любит оказываться в центре внимания.

При этом, по словам знаменитости, она всегда получала множество комплиментов, когда была одета в своем фирменном стиле. За прошедшие годы Духова так и не поняла, с чем связана такая реакция публики, но старается не изменять традиции.

«Когда я надеваю черный цвет, то получаю комплименты. Так было всегда, не знаю, почему», — рассказывала хореограф в одном из интервью.

Именно поэтому знаменитость не стремится как-то изменять свой стиль. Она довольна собственным внешним видом и чувствует себя уверенно в любимых образах.