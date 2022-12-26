Вот почему Гайдай назвал трио именно Трус, Балбес и Бывалый: вы и не подозревали

С легкой руки Леонида Гайдая советский кинематограф пополнился характерными образами комической троицы Труса, Балбеса и Бывалого. Впервые они появились в короткометражках режиссера в начале 1960-х и стали так популярны, что попали в сюжет сначала «Операции „Ы“», а потом «Кавказской пленницы» и других картин.

Короткий метр под названием «Пес Барбос и необычный кросс» Гайдай снимал на основе фельетона Степана Олейника. Но персонажи у автора имели не такие ярко выраженные характеры и совсем другие имена. Их образы пришлось продумывать самому постановщику, ориентируясь всего на одну фразу из текста «Двух Никол Гаврила вел».

Гайдай пришел к выводу, что Гаврила производит впечатление опытного и матерого человека, настоящего Бывалого. А вот Николы должны быть разными: одного Гайдай сделал боязливым Трусом, что дало больше возможностей для юмора, а второго — отъявленным Балбесом, уравновешивающим компанию. Позже режиссер признавался, что проработка образов заняла у него немало времени.