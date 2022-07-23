Вот почему Галкин так и не стал народным артистом

Максим Галкин провел на российской сцене почти 30 лет, но за столь внушительный срок и при обилии поклонников так и не удостоился звания народного или заслуженного артиста.

Причину, по которой его вклад в искусство обделили вниманием, юморист объяснил в интервью изданию «Газета.ru ». Оказывается, возможности добиться признания на государственном уровне у Максима были:

«Инициатива о присуждении звания должна исходить от артиста, а заявка подается от коллектива, но как только об этом заходила речь, я говорил: «Боже, избавь!».

Галкин признался, что регалии и награды его не интересуют, более того, в какой-то степени пугают — он убежден, что, став «заслуженно народным» перестанет расти в профессии. Будет ли у юмориста шанс на звание в будущем тоже неизвестно, ведь переезд в Израиль негативно сказался на его репутации.

Единственное, что действительно когда-то задело артиста за живое, это премия ТЭФИ, на которую его номинировали несколько раз, но статуэткой удостоили лишь в 2017 году за программу «Лучше всех!».