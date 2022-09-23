Вот почему эти 3 знака Зодиака проживают жизнь в одиночестве

Встретить свою вторую половинку - заветная мечта каждого человека. Однако далеко не всем везет в любви - кто-то раз за разом терпит фиаско на личном фронте, а кто-то и вовсе никак не может встретить подходящего человека хотя бы для того, чтобы пригласить его на свидание. Астрологи убеждены, что причиной неудач в делах сердечных может быть знак зодиака. Некоторые знаки обладают такими чертами характера, которые отпугивают потенциальных партнеров.

Близнецы

Представители воздушного знака никак не могут обрести гармонию в любви, потому что панически боятся той ответственности и тех обязательств, которые несут с собой серьезные отношения. Близнецы недаром относятся к стихии воздуха - находиться в замкнутом пространстве для них смерти подобно, а именно таким “пространством без воздуха” им видится любовный союз.

Астрологи рекомендуют уроженцам знака попробовать себя в гостевом браке или заменить регистрацию в ЗАГС обменом виртуальными кольцами на интернет-сайте - чтобы увидеть, что даже официальные отношения могут быть необычными и захватывающими.

Лев

Рожденные под знаком Льва считают себя на голову выше всех окружающих. “Тот слишком обыкновенный, чтобы удостоить его своим вниманием”, “Эта не выглядит как супермодель”, - примерно так думают уроженцы огненного знака, мужчины и женщины, когда оценивают кандидатов на роль второй половинки. Астрологи убеждены, что именно высокое самомнение мешает Львам построить серьезные отношения. Они нуждаются не столько в партнере, сколько в восхищенном зрителе.

Однако Львам стоит вспомнить, что в паре - двое человек, которые должны равно привносить в этот союз любовь и уважение. В обратном случае они рискуют прозябать в одиночестве до самой старости.

Козерог

У Козерогов с отношениями все туго. Представители земного знака слишком часто отдают приоритет другим сферам жизни, в первую очередь работе - мол, пойти в ЗАГС можно в любом возрасте, а вот возможности подняться по карьерной лестнице больше может не представиться. В итоге они нередко остаются в одиночестве. А если в жизни Козерога появляется кандидат в постоянные партнеры, представитель знака нередко отпугивает его желанием властвовать и вести в паре.