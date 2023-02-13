Вот почему Елизавета II не захотела сесть на Железный трон: причина вызывает оторопь

Каждый поклонник сериала «Игра престолов» хоть раз мечтал оказаться на Железном троне и почувствовать себя властителем Вестероса. Именно поэтому многие думали, что даже Елизавета II не откажется от такой чести. Но все оказалось иначе.

Во время посещения съемочной площадки королева Англии учтиво здоровалась с именитыми актерами этого проекта, медленно приближаясь к знаменитому атрибуту власти фантастического мира Джорджа Мартина. Однако, когда ей предложили посидеть на троне, она вежливо отказалась.

Для некоторых такое решение оказалось весьма странным, а кто-то мог и вовсе подумать, что Елизавета таким образом показывает свою неприязнь к популярному сериалу. Но позже один из продюсеров проекта рассказал о негласном правиле среди монархов. Согласно ему, короли и королевы не должны садиться на трон другого государства, поэтому и британскому монарху пришлось отказаться от такой заманчивой возможности.