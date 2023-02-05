Вот почему Чернышева обвиняли в предательстве тяжелобольной Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже больше трех лет борется с онкологией. Артистку поддерживают ее близкие, в числе которых и фигурист Петр Чернышев, однако еще не так давно многие были уверены, что спортсмен собирается бросить избранницу.

Дело в том, что спустя несколько месяцев после объявления диагноза артистки из социальных сетей Чернышева исчезли все совместные снимки с супругой. Поклонники посчитали, что это может означать только одно: фигурист решил расстаться с Заворотнюк и полностью вычеркнуть ее из жизни в настолько сложный период. Пользователи Сети тут же обвинили спортсмена в предательстве, однако, как оказалось, их догадки были неверны.

По словам Марины Потаповой, официальной представительницы Заворотнюк, на самом деле у Чернышева никогда не было аккаунтов в социальных сетях. А эту страницу ведут поклонники, которые не имеют никакого отношения к жизни знаменитой семьи.

В итоге Чернышеву удалось сохранить репутацию. При этом еще долгое время на фальшивый аккаунт была подписана Анна Заворотнюк, а Татьяна Навка отмечала именно ее в своих публикациях.