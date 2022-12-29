Вот почему бывшая жена Табакова так и не простила ему измену с Зудиной

Впервые Людмила Крылова увидела своего будущего супруга Олега Табакова на сцене «Современника» в середине 1950-х. Девушка заочно влюбилась в актера и поступила в Щукинское училище, чтобы оказаться ближе к нему. Уже в 1958 году мечта Людмилы сбылась — она встретилась с Табаковым на студии «Мосфильм». А вскоре они начали жить вместе. На заре их отношений в роман пары никто не верил. Но в 1959 году они поженились и вскоре стали родителями.

Людмила была верна актеру долгие годы. Она отказалась от карьеры, чтобы заниматься домом и семьей. Женщина закрывала глаза на слухи о его интрижках в стремлении сохранить их брак. Так продолжалось 34 года. Но роман Табакова с молодой актрисой Мариной Зудиной, его бывшей студенткой, стал для Крыловой последней каплей. Все вокруг уже открыто обсуждали артиста, который фактически жил на две семьи. И хотя Табаков поначалу не собирался уходить из семьи, Людмила настояла на разводе, который они оформили в 1995 году.

Вероятно, простить предательство мужа Крылова так и не смогла. Когда в 2018 году артист умер, она даже не пришла на его похороны.