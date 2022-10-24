Вот почему Бондарчук прячет сына от Андреевой: причину раскрыла его сестра

Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями весной прошлого года. Супруги воспитывают сына Ивана, но никогда не показывают его публике и не рассказывают о нем. Как оказалось, это связано с наследственностью самого Бондарчука.

По словам сестры режиссера Натальи, ее брат во многом похож на их общего отца. И одна из главных черт — закрытость от поклонников и публики. Поэтому Бондарчук и Андреева и не показывают никому своего сына и ничего о нем никогда не рассказывают, так как предпочитают не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение.

При этом Наталья не скрывает, что сама давно знакома с юным Иваном. Как она призналась в шоу «Секрет на миллион», мальчик, которому уже полтора года, перенял черты отца и дедушки и внешне очень похож на знаменитых родственников. С самим Федором же у Натальи складываются теплые отношения: брат и сестра регулярно переписываются и поддерживают друг друга.