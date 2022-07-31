Вот почему Алферова пожалела, что не разделась на камеру

Ирина Алферова немало удивила журналистов отношением к наготе на экране. Артистка до сих пор сокрушается, что в свое время отказалась избавиться от одежды в кадре.

«Я стеснялась в "Хождении по мукам", о чем, кстати, очень жалею, потому что тот материал выдерживал это все, обосновывал», — объяснила Алферова.

Ирина Ивановна наверстала упущенное, снявшись в откровенной фотосессии для глянцевого журнала. Она пошла по стопам любимой актрисы Роми Шнайдер, которая, обнажившись для Playboy, доказала всем, что не вышла в тираж.

Вот почему актриса обратилась к Екатерине Рождественской, которая известна фотоработами со звездами, представленными в образах героев классических картин. Алферова призналась, что хотела успеть запечатлеть себя молодой. Звезда всю свою юность страдала от комплексов и хотела их преодолеть.