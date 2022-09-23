Вот почему актеры «Восьмидесятых» радовались закрытию сериала

Комедийный телесериал «Восьмидесятые» с успехом шел по ТВ до 2016 года. Сценаристы признавались, что сняли проект как шутку, предположив, каким был бы ситком в Советском Союзе. А растущие рейтинги показали, что зрители готовы предаваться ностальгии по СССР и дальше.

Финал сериала расстроил многих фанатов, рассчитывающих, что создатели продолжат эту историю. А вот сами актеры радовались закрытию картины. Как оказалось, они просто не хотели идти по стопам «Санта-Барбары» и превратиться в бесконечную мыльную оперу.

«Зачем высасывать истории из пальца?» — подчеркнул в беседе с «Комсомольской правдой » актер Роман Фомин, сыгравший Левицкого.

По словам артиста, актерскому составу не было стыдно ни за один из выпущенных сезонов. И к завершению проекта они отнеслись философски, решив, что новые возможности не откроются перед ними, пока они не закончат работу над прежними персонажами.

Надо сказать, что сценаристы еще раз попробовали сыграть на воспоминаниях о прошлом и сняли сериал «90-е. Весело и громко». Но он продержался на экранах всего лишь один сезон в 2019 году.