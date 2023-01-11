Вот почему Адриано Челентано не проронил ни слезинки на похоронах матери

Адриано Челентано заслужил признание миллионов фанатов, но самым главным поклонником талантливого певца и актера была его мама. За несколько лет до рождения сына она пережила смерть дочери, поэтому мальчик стал для нее самым долгожданным и любимым ребенком.

Джудитта Джува поначалу с опаской относилась к увлечению музыкой своего харизматичного чада. Но однажды она посетила выступление Адриано и, увидев, как сильно любит его публика, больше не переживала за судьбу сына.

Гордость и поддержка матери много значили для строптивого мужчины, а ее смерть стала для него настоящим ударом. В автобиографии «Неисправимый романтик и бунтарь» он пишет, что эта потеря была «как если бы обрушились горы и не осталось ничего». Однако связь между мамой и ребенком, пусть даже уже взрослым, не разорвалась, поэтому Челентано и не плакал на похоронах. Он чувствовал, что она все еще рядом с ним.