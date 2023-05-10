Вот перед каким соблазном не может устоять женщина-Лев: другие знаки это приводит в ступор

Не секрет, что у любой женщины-Льва множество желаний и потребностей. Уроженки огненной стихии не привыкли отказывать себе ни в чем, они живут так, как считают нужным, и неважно, что подумают окружающие. Тем не менее есть один соблазн, перед которым Львицы совершенно бессильны - они напрочь теряют волю, стоит им только подумать об этом. Астрологи рассказали, какое искушение является для представительниц этого знака поистине непреодолимым.

Шопинг

В представлении тех, кто близко знаком с уроженками огненного знака, “Львица” и “шопинг” - это синонимы. Невозможно представить себе эту зодиакальную даму без целой кучи фирменных пакетиков в руках. Страсть к покупкам свойственна ей с самого детства.

Кто не уходил из магазины без очередной куклы, слезно выпрошенной у родителей? Львица!

Представительница этого знака готова отправиться в поход по бутикам в любое время и в любом настроении. Плохое расположение духа? Непорядок, необходимо поднять его с помощью приятных покупочек. На душе поют птички и царит весна? Когда полна энергии, тем более пора идти на шопинг и закупаться всем, на что глаз упадет.

С деньгами у Львицы обычно проблем не бывает.

Друзья и знакомые только удивляются тому, с какой легкостью уроженка знака тратит свои кровные и при этом не остается с дырой в кармане. Женщине-Льву остается лишь посмеиваться над непонимающими лицами знакомых - у нее в запасе всегда есть круглая сумма.

Даже если когда-нибудь представительница знака будет на мели, но увидит в витрине магазина вещь своей мечты, она обязательно найдет способ ее заполучить. Взять денег в долг у знакомых, получить кредит, заложить в ломбарде свои старые украшения - на какие только ухищрения не идет Львица ради желаемого!

Как только у нее появится необходимая для шопинга сумма, она сразу же побежит ее тратить.

Женщина-Лев получает необыкновенное удовольствие от покупок, в момент, когда страстно желаемая вещь оказывается в ее руках, ее душу переполняет торжество. Львица ликует - вплоть до того момента, пока у нее не появится новая цель.

Шопоголизм - не то качество, которым стоит гордиться, однако когда Львица, наряженная от кутюр, модельной походкой идет по улице, стоит признать: она знает толк в покупках! Окружающие любуются на стильно одетую даму, которая выглядит как голливудская звезда на красной дорожке. И за это звезды готовы простить ей ее слабость.