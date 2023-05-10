Вот перед каким комплиментом растает любая Дева: вы не догадаетесь

За Девами в гороскопе закрепилась репутация приземленного и неромантичного знака. Его представители ориентируются в первую очередь на логику и здравый смысл, а вот чувства и эмоции для них зачастую - пустой звук. Тем не менее взволновать Деву и заставить её сердце биться чаще вполне возможно - необходимо только знать, как в сказках, волшебные слова. Стоит произнести их, и представитель земной стихии растает, словно мороженое в креманке. Рассказываем, какой комплимент, по мнению астрологов, способен покорить даже практичную и расчётливую Деву.

“Ты - сама невозмутимость!”

Представители земного знака изо всех сил стремятся к тому, чтобы всегда выглядеть невозмутимыми. Если другим знакам зодиака приходится как следует постараться, чтобы научиться “держать лицо” в любой, даже самой стрессовой ситуации, то Дева с самого детства поражает всех своим хладнокровием.

Люди, появившиеся на свет под этим знаком, быстро усваивают - чтобы что-то получилось, нужно “отключить” эмоции и сосредоточиться на логических размышлениях. Как только все ненужное - переживания, страхи, волнение, - отпадает, уроженцы знака осознают, как нужно действовать, чтобы победить.

“Спокойствие, только спокойствие”, - кажется, когда в детстве Девы смотрели мультики про Карлсона, они восприняли его совет как руководство.

Какие бы трудности не возникали на жизненном пути представителей знака, они будут сохранять на лице невозмутимое выражение и следовать по своему пути.

Пока вокруг все поддаются панике и не знают, в какую сторону бежать и что делать, Дева уже продумает все на десять шагов вперед, призовет сохранять спокойствие и расскажет, что да как.

В подобных ситуациях уроженцам знака нет равных - они настолько убедительны, что люди беспрекословно слушаются.

Поэтому лучшим комплиментом для представителей земной стихии будет признание их несомненного дара сохранять невозмутимость. Дева гордится этим своим качеством, но ей будет бесконечно приятно, если его отметит кто-то из окружающих. Как говорится, доброе слово и кошке приятно.

Конечно, у каждого представителя того или иного знака свои предпочтения в том, что касается комплиментов.

Однако, по наблюдениям астрологов, Девы обожают, когда окружающие подмечают их личностные качества, а не особенности внешности, удачно подобранную одежду или новую стрижку.