Вот откуда в «Операции Ы» Гайдая появилась загадочная буква Ы

Легендарную комедию «Операция Ы и другие приключения Шурика» уже давно растащили на цитаты. Но за 55 лет мало, кто задумывался, откуда взялась странная буква в названии фильма.

Однажды Юрий Никулин пролил свет на эту загадку. По его словам, Леонид Гайдай всегда очень тщательно продумывал каждую сцену и реплики героев. Режиссер решил, что именно Балбес произнесет знаковую фразу: «Операция Ы!». Ее нелепость как раз гармонично вписывалась в образ глуповатого персонажа.

Интересно, что по другой версии буква Ы выбрана совсем неслучайно, она соответствует букве S на латинской раскладке печатной машинки, а также и на современных клавиатурах. Как известно, знаменитая троица – Балбес, Трус и Бывалый, собирались инсценировать ограбление склада. Для конспирации «склад» можно было сократить до буквы S, получив «Операцию S», а в русском варианте ту самую «Операцию Ы».