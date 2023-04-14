Вот откуда ноги растут: ахнете, увидев топ-модель Владу Рослякову в детстве

Ни для кого не секрет, что невероятное будущее начинает строиться с помощью родительских рук в самом раннем возрасте. Доказательство тому — успех и обаяние Влады Росляковой, которая стала прекрасной моделью. Но знаете ли Вы, как выглядела российская красотка в детстве?

Оказавшись на ее странице в соцсети, нам удалось отыскать фотографию, на которой четко видны очертания детского личика Влады. На фото у нее светлые волосы, пухлые губки и миленький носик. У нее стандартная внешность, но есть в ней особый шарм, который нравится многим фанатам. Девочка с раннего возраста одевалась не так, как обычные детки. На ней прекрасный костюмчик, подчеркивающий ее индивидуальность.

Только посмотрите, какие комментарии оставляют фанаты ее творчества на странице в социальной сети: «Фото красивое. С детства милая принцесса, у тебя были глаза, которые фото пронзали», «Нежная моя девочка», «Бог — это женщина».

Влада Рослякова до сих пор остается известной российской моделью. К сожалению, по ряду причин она покинула территорию Российской Федерации и на данный момент проживает за границей.