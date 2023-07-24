Вот от каких 3 знаков Зодиака можно ожидать предательства

В представлении многих людей предательство является синонимом измены. С одной стороны, это действительно так, с другой - список неблаговидных поступков, которые может совершить близкий человек, не ограничивается одной лишь неверностью. Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых легко пойдут на предательство. С ними постоянно нужно быть настороже.

Близнецы

Представители воздушного знака производят на окружающих впечатление доброжелательных и искренних людей. Они настолько харизматичны, что сложно не попасть под их чары. Вот только необходимо помнить о том, что это волшебство способно в любой момент рассеяться, и тогда станет понятно, настолько двуличной натурой обладают Близнецы.

Чаще всего они предают с помощью лжи и недомолвок.

Недаром говорится, что слово - это то, чем можно убить. Близнецы прекрасно владеют свой речью, лгут как дышат, подтасовывают факты, поэтому легко могут испортить человеку репутацию с помощью сплетен. А если поймать их с поличным, будут спокойно все отрицать.

Весы

Весы постоянно сомневаются в себе и в своих возможностях. Они относятся к числу тех людей, которые вспыхивают какой-то идеей, обещают окружающим, что в ближайшее время все сделают, а потом… просто-напросто исчезают в неизвестном направлении. Иногда потому, что перегорели и им стыдно признаться в этом, иногда - из-за неуверенности в себе.

Уроженцы этого знака в глубине души понимают, что поступили некрасиво.

Но в то же время они будут уговаривать себя, мол, ничего страшного, все вокруг уже и думать забыли про их обещание. На самом деле, конечно же, со временем люди перестанут переживать из-за предательства Весов, но связываться с ними в следующий раз уже не станут.

Скорпион

Самый таинственный знак в гороскопе - Скорпион. Порой кажется, что он вовсе не нуждается в дружеских или романтических взаимоотношениях, а идет по жизни сам по себе, в гордом одиночестве.

Стоит узнать представителя знака поближе, как становится понятно, почему вокруг него так мало людей. Скорпион - большой любитель манипуляций.

Можно доверить ему самый страшный свой секрет, а в дальнейшем столкнуться с предательством. Нет, Скорпион не разболтает чужие тайны первому встречному, но использует сказанное против вас. В критический момент ударит по больному месту, да так, что это вовек не забудется.