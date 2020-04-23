«Вот она, старость»: 55-летняя Безрукова перевоплотилась в женщину с плаката «Не болтай!»

Ирина Безрукова разместила в микроблоге видео, на котором самостоятельно гримируется, а также снимок с результатом своей работы. Так, актриса приняла участие в акции группы «Изоизоляция» в Facebook в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

По условиям проекта, в нем может принять участие любой желающий, соблюдающий режим самоизоляции. Нужно только выбрать картину известного художника и воспроизвести ее, а затем зафиксировать на снимке. Ирина выбрала работу художников Нины Ватолиной и Николая Денисова — знаменитый агитационный плакат 1941 года «Не болтай», который призывал советских людей к борьбе со шпионами.

«До 24 апреля в "Изоизоляции" будут ежедневно выбирать самую популярную публикацию, а количество лайков на ней, благодаря банку "Открытие", превратится в рубли, которые переведут для подопечных Фонда. Это прекрасная инициатива!» — рассказала Ирина своим подписчикам в Instagram. ⠀

Безрукова отметила, что свою работу она сама придумала и сама сняла, а на процесс гримирования потратила три часа.

«Ну что, товарищи режиссеры, как видите, характерные роли — это тоже мое. Я героиню могу буквально нарисовать у себя на лице», — обратилась актриса к создателям фильмов, которым ее способности перевоплощения явно могут пригодиться.

Подписчики Ирины назвали ее смелым человеком, потому что она не побоялась из красавицы превратиться в немолодую женщину-труженицу.

Еще поклонники заметили, что талантливый человек талантлив во всем, и даже предложили Безруковой вести прямые эфиры с мастер-классами о макияже и секретах красоты.