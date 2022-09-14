Вот о чем умоляли создателей «Ну, погоди!»: просьбу так и не выполнили

Если спросить практически любого россиянина о том, какой мультфильм был в СССР самым популярным, то с очень высокой долей вероятности можно будет услышать ответ про «Ну, погоди!».

И в самом деле, известность Волка и Зайца в Советском Союзе была такой, что повторить всенародный успех детища режиссера Вячеслава Котеночкина, наверное, невозможно и по сей день.

Огромной любовью и уважением мультфильм пользовался и в рядах Советской Армии. Как вспоминал сам Котеночкин, на «Союзмультфильм» приходили даже не пачки, а мешки писем с просьбами снять серию об армейских приключениях любимых героев. Режиссер даже придумал запоминающиеся образы сержанта Зайца и новобранца Волка.

Однако в итоге создатели мультфильма не решились нарушить негласное правило о том, что на экране нельзя смеяться над советскими военнослужащими.

По этой же причине режиссер не стал делать офицером Бегемота, который страдал в результате экранных разборок главных героев в каждой серии мультфильма.