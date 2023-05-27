Вот о чем тоскует мужчина Овен после свадьбы: это не вернуть

Астрологи рассказали, чего больше всего не хватает огненному знаку в браке.

Отгремели свадебные фейерверки, отзвучали крики “Горько!”, медовый месяц пролетел как одно счастливое мгновение… Наступили будни, в которые влюбленные вступили уже в качестве законных мужа и жены. Первые месяцы совместного проживания - самые трудные, парочке предстоит притереться друг к другу, сгладить острые углы, смириться с тем, что какие-то вещи навсегда остались в прежней жизни. По словам астрологов, каждый знак зодиака в браке неизбежно начинает тосковать по каким-то привычкам из холостяцкой жизни. Рассказываем, чего больше всего не хватает после свадьбы Овну.

Домашний беспорядок

Жизнь Овна до брака напоминает хаос, причем не только в переносном смысле этого слова. Представители огненной стихии - люди, которых не слишком-то заботит налаженный быт. Они не помнят, когда делали генеральную (или вообще хоть какую-то) уборку в последний раз и сколько чистых рубашек осталось.

Мужчины, появившиеся на свет под этим знаком, крайне неприхотливы.

Куча вещей на полу, нуждающихся в стирке, крошки еды на столе, на полу, на диване и других поверхностях, вековая пыль на полочках и корешках книг в шкафу - все это неизменные атрибуты холостяцкой жизни Овна.

Став женатым человеком и семьянином, Овен, безусловно, становится гораздо более благополучным в этом плане. Ведь обязанности по уборке квартиры, приготовлению пищи, стирке и глажке он с величайшим облегчением перекладывает на плечи своей избранницы и живет припеваючи.

Вот только время от времени он начинает ностальгировать по своему прежнему образу жизни.

Дом, в котором все лежит на своем месте, а чистые рубашки возвышаются в шкафу аккуратной стопочкой, не приносит Овну никакой радости. Этот знак все остал бы, чтобы вернуться в родной и привычный хаос.

Где ж тут разгуляться мятежной огненной душе? Ни с чипсами на кровати поваляться, ни с друзьями потусить до утра, а потом еще неделю спотыкаться о пустые коробки из-под пиццы… Скука, одним словом. Тоска зеленая! Овен смотрит на чистоту и порядок вокруг и едва ли волком не воет от тоски.

Избраннице Овна необходимо знать об этой особенности и оставлять ему хотя бы небольшое домашнее пространство для беспорядка.

Пусть даже это будет его рабочий стол - не стоит расставлять на нем все по линеечке, ведь огненный знак только раздражается от такой бьющей в глаза аккуратности.