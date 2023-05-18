Вот о чем после замужества жалеет женщина Телец: это не вернуть

В паспорте поставлен штамп, на пальчике красуется обручальное колечко, впереди - медовый месяц и “дальний путь на долгие года”. Кажется, все это то, о чем мечтала женщина-Телец перед свадьбой, поэтому теперь она должна быть счастлива и довольна. Однако не все так гладко в долгожданной супружеской жизни. Вскоре после ее начала представительница земной стихии начинает томиться, словно в клетке, печально вздыхать украдкой, а то и устраивать скандалы. Астрологи выяснили, отсутствие какого “ингредиента” делает брак для дамы-Тельца пресным.

Романтика

В самолетах, в автомобилях, на курортах… Где только, согласно популярной песне, нет романтики - она буквально повсюду. “Но только не в моем браке! - выкрикнет со слезами в голосе женщина-Телец и выразительно промокнет глаза кухонным полотенцем. - Как же тут не плакать и не вздыхать?”

Как и любая девочка, уроженка земной стихии всегда грезила о красивой любви и возвышенных отношениях. О Трубадуре, который украдет ее из надоевшей повседневности и покажет весь мир, о Прекрасном принце, который без всяких раздумий отдаст полцарства за улыбку и сердце возлюбленной.

С годами дама-Телец, конечно же, понимает, что ее фантазии имеют мало общего с реальностью.

Далеко не все парни готовы ради своей пассии идти на край света за диковинными презентами, доставать луну с неба или, по меньшей мере, маленькую звездочку. Поэтому запросы становятся скромнее.

Представительница земного знака воспылает нежной страстью к тому, кто будет хотя бы время от времени баловать букетами цветов и неожиданными сюрпризами.

Правда, после свадьбы конфетно-букетный период заканчивается, и вся романтика бесследно исчезает вместе с ним - к досаде женщины-Тельца.

Поначалу она будет намекать своему избраннику на то, что, мол, было бы приятно получать сюрпризы не только в Международный женский день. Но в большинстве случаев ее робкие намеки остаются без ответа. Тогда уроженка знака вполне способна перейти к тяжелой артиллерии и начать скандалить.

В браке дама-Телец начинает запоем смотреть мелодрамы, от которых раньше воротила нос, и читать женские романы с сентиментальными названиями.

Не говоря уж о том, что в свободное время ее посещают грезы о красивой любви со страстным парнем. А все для того, чтобы восполнить нехватку романтики в своей жизни.