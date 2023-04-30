Вот о чем мужчины Скорпионы жалеют после свадьбы: этого не избежать

Затащить мужчину-Скорпиона под венец - задачка не из простых. Самый таинственный и мистический знак в гороскопе долгое время предпочитает вести холостяцкий образ жизни, а любые посягательства на его свободу и независимость воспринимает в штыки. Тем не менее находятся счастливицы, терпеливые и умные, которым удается окольцевать представителей водной стихии. Но так ли уж безоблачна будет семейная жизнь со Скорпионом? Астрологи рассказали, о каком плюсе холостяцкой жизни больше всего жалеет этот знак после свадьбы, и это может наложить большой отпечаток на взаимоотношения с ним.

Поклонницы

О притягательности мужчины-Скорпиона можно слагать многостраничные оды, и все равно этого будет недостаточно, чтобы воспеть его харизму и своеобразное темное обаяние. Девушки летят на это пламя, словно мотыльки, водят вокруг него хороводы, а какому представителю сильного пола не льстит такое внимание?

Уроженец водного знака чувствует себя настоящим королем мира, когда ловит на себе очередной заинтересованный и игривый девичий взгляд.

Во время холостяцкого периода своей жизни он бы непременно пофлиртовал с очередной красоткой, но после свадьбы руки у него связаны.

Симпатичная соседка, которая выходит на пробежку ровно в то же время, когда Скорпион выгуливает собаку. Обаятельная коллега, которая по всем вопросам, которых у нее всего вагон и маленькая тележка, подходит к представителю знака. Случайная прохожая, бросившая кокетливый взгляд через плечо…

Все эти дамы будут соблазнять мужчину-Скорпиона, напоминать ему о вольной жизни без штампа в паспорте и о тех привилегиях, которые дает холостяцкая жизнь.

Хочешь - проводишь время лежа на диване перед телевизором, хочешь - списываешься с красоткой в приложении для знакомств и и едешь на свидание.

У представителей водного знака поклонниц всегда хоть отбавляй, их не отпугивает даже наличие официальной, постоянной партнерши или обручального кольца на пальце. Вступив в брак, больше всего на свете парень-Скорпион жалеет о невозможности позабавиться со своими “фанатками”.

Пойти налево уроженцу этого знака не позволяют моральные принципы - он перестанет уважать себя, если изменит жене.

Поэтому он будет молча страдать об упущенных возможностях, но клятвы, данной перед алтарем, не нарушит. Правда, спутница Скорпиона все равно будет страдать от ревности, глядя на толпу поклонниц.