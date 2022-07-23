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Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила

23 июля 2022 09:47
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила

У звезды «Карнавальной ночи» было одно заветное желание.

Людмила Гурченко навсегда останется в сердцах российских зрителей как одна из наиболее ярких советских актрис. У самой Гурченко всегда была заветная мечта — быть звездой музыкального кино, однако этому желанию было не суждено сбыться.

Вдовец актрисы Сергей Сенин рассказал в интервью «Собеседнику», что Людмила всегда любила именно жанр музыкального кино и очень хотела состояться в нем, однако расцвет жанра пришелся на застойные годы творчества Гурченко. «Цельного жанра в нашей стране не было, и она очень сожалела об этом. «Карнавальная ночь» могла бы стать стартовой площадкой для нее, будь она на Западе. А у нас эта роль стала финишной ленточкой», — с сожалением делится Сенин. Гурченко не стала музой для режиссеров музыкальных фильмов, как это сделала Любовь Орлова для Григория Александрова, и, к сожалению, до конца своей жизни Гурченко мечтала о том, чтобы стать признанной звездой музыкального кино, хватаясь за каждую возможность.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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