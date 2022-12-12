Вот о чем 20 лет молчал выживший свидетель трагедии Сергея Бодрова

20 лет назад в Кармадонском ущелье случилась страшная трагедия. В горах произошел сход ледника, и снежная масса похоронила под собой съемочную группу во главе с Сергеем Бодровым. Всего погибло более 120 человек. Выжили лишь те, кто по счастливой случайности замешкались и не успели вовремя на площадку. Среди них был и администратор съемочной группы Сослан Макиев.

Мужчина чудом уцелел, так как его автомобиль отстал от Бодрова на 15 минут. Эта заминка и спасла ему жизнь. Оказалось, что Макиев заранее предчувствовал трагедию, но молчал об этом 20 лет. Только сейчас мужчина решил рассказать о пророческом сне, который видел накануне. Как сообщил Сослан в программе «Новые русские сенсации», ему приснились те самые горы, где шли съемки. Он рассказывал окружающим о красоте вокруг, когда внезапно девушка с узкими глазами вцепилась ногтями ему в лицо. Мужчина проснулся в холодном поту.

Те же самые чувства он ощутил и за мгновение до трагедии. Макиев обратил внимание на впечатляющий пейзаж и по рации передал остальным фразу из своего сна «Посмотрите, какая здесь красота!». И уже вскоре прогремела сошедшая глыба льда.