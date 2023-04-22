Вот на кого Шурик променял «старую» жену: вы будете поражены (фото)

Александр Демьяненко запомнился зрителям благодаря образу Шурика из комедий Гайдая. Добрый, интеллигентный молодой человек покорил сердца людей, и многие стали приписывать актеру качества его знаменитого персонажа. Но однажды все иллюзии поклонников разрушились.

Артист 16 лет состоял в браке со своей первой женой Мариной. Они познакомились еще в школьные годы и вместе ходили в драмкружок. Эту пару считали идеальной и завидовали их счастью. Однако Александр не мог хранить верность своей супруге.

На пути актера встретилась Людмила Неволина, и он по уши в нее влюбился. После этого Демьяненко захотел расстаться с женой, но не знал, как это лучше сделать. В итоге он просто позвонил Марине и сообщил, что уходит. Уже бывшая избранница артиста тяжело переживала разрыв и не могла забыть своего знаменитого мужа.