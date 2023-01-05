Вот на какой откровенной лжи держался «Клон»: правда разрушила бы сериал

Сериал «Клон» на 250 серий приковал внимание зрителей со всего мира. Поклонники внимательно следили за героями шоу, а особенно сильно они переживали о судьбе Жади, Саида и их дочери Хадижи. При этом мало кто догадывался, что создательница шоу Глория Перес позволила себе ряд неточностей, чтобы сделать сюжет более драматичным.

Так, в одном из эпизодов проекта героиня Жади решает развестись с Саидом. Но она понимает, что не сможет видеть свою дочь, если навсегда покинет семью, ведь дети после развода остаются с отцом. Поэтому женщина продолжает жить с мужем, которого больше не любит. Из-за этого их жизнь становится все тяжелее, что приводит к многочисленным конфликтам.

На самом же деле законы Марокко не предполагают такого. Жена может видеться со своими наследниками, а воспитание девочек как раз полностью переходит на мать. Поэтому если бы Жади ушла от Саида, то их дочь осталась бы именно с ней.

Неожиданный факт шокировал многих поклонников сериала. В социальных сетях они с недовольством отметили, что Перес решила придумать факты, которые помогли бы ей растянуть «Клон» на большее количество эпизодов, не думая о реалистичности.