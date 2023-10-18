Вот куда пропала мебель из «12 стульев» Гайдая: удивитесь, узнав местоположение

Картину Леонида Гайдая «12 стульев» прославила не только блестящая актерская игра Андрея Миронова и других актеров, но и внимание режиссера к деталям. Для фильма мэтр рассматривал только стулья, сделанные известным мастером Гамбсом. Но увы, получить их для съемок не вышло.

Такая мебель нашлась только у одной женщины, но та категорически отказалась продавать уникальные предметы обстановки. После долгих уговоров владелица позволила Гайдаю со всех сторон сфотографировать стул. На основе этих снимков советские мебельщики изготовили необходимый реквизит.

После окончания работы над фильмом Леонид Иович уже не мог расстаться с находкой, которая далась ему с таким трудом. Он выкупил мебель у киностудии, на средства которой та была изготовлена. Так что все не пострадавшие при съемках стулья перекочевали прямо домой к Гайдаю.