Вот кто ваш главный враг по знаку Зодиака
От представителей каких знаков вам стоит держаться подальше?
Разногласия между людьми происходят постоянно, однако с кем-то конфликты возникают буквально с первой минуты знакомства. По мнению астрологов, во всем могут быть виноваты даты рождения – некоторые знаки зодиака на дух друг друга не переносят. Рассказываем, каких представителей зодиакального круга нужно обходить стороной.
Овен
Овны то и дело "бодаются" с Близнецами – им не по вкусу их переменчивая и ускользающая натура, а также резкие перепады настроения от эйфории до глубокой депрессии.
Телец
Отзывчивые и добродушные представители земного знака редко находят общий язык с замкнутыми и эмоционально холодными Козерогами.
Они их просто на дух не переносят.
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Близнецы
Жизнь, в представлении Близнецов – бесконечное увлекательное приключение. И в нем их попутчиками точно не будут Рыбы, которые слишком часто видят все в мрачном свете.
Рак
У типичного Рака точно заболит голова от деятельных Скорпионов.
Слишком уж они шумные и склонные к драме.
Лев
Львы, как правило, не в ладах с соседями по гороскопу – Девами. Они видят в самоуверенных уроженцах земного знака потенциальных конкурентов и обходят стороной.
Дева
Девы любят порядок, чтобы все было разложено по полочкам. Водолеи повсюду сеют хаос.
Нетрудно угадать, с кем у Девы взаимная нелюбовь.
Весы
Самый неприятный знак зодиака для Весов – Овен. Представители воздушной стихии не любят его за конфликтный и взрывной характер.
Скорпион
Умные и расчетливые Скорпионы презирают мечтательных, не от мира сего Водолеев.
Они смотрят на них как на инопланетян, с которыми и поговорить-то не о чем.
Стрелец
Вот уж кто не видит в соседях по зодиакальному кругу врагов, так это Стрелец. Жизнерадостный уроженец огненной стихии не любит встревать в конфликты, и у него это получается.
Козерог
Многим Козероги кажутся ужасно скучными. Сами же представители земного знака зодиака считают настоящими занудами не себя, а Раков.
И обходят их десятой дорогой.
Водолей
Приступ острой идиосинкразии у Водолеев может возникнуть при виде Тельцов. Уж больно скучным, приземленным и консервативным кажется этот знак свободолюбивым и мечтательным детям воздуха.
Рыбы
Тихие и спокойные Рыбы довольны своим образом жизни, но иногда они любо завидуют кому-нибудь более деятельному. Например, Стрельцу, который просто выбешивает их своей жизненной активностью.