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Вот кто ваш главный враг по знаку Зодиака

21 июля 2022 07:00
Вот кто ваш главный враг по знаку Зодиака

От представителей каких знаков вам стоит держаться подальше?

Разногласия между людьми происходят постоянно, однако с кем-то конфликты возникают буквально с первой минуты знакомства. По мнению астрологов, во всем могут быть виноваты даты рождения – некоторые знаки зодиака на дух друг друга не переносят. Рассказываем, каких представителей зодиакального круга нужно обходить стороной.

Овен

Овны то и дело "бодаются" с Близнецами – им не по вкусу их переменчивая и ускользающая натура, а также резкие перепады настроения от эйфории до глубокой депрессии.

Телец

Отзывчивые и добродушные представители земного знака редко находят общий язык с замкнутыми и эмоционально холодными Козерогами.

Они их просто на дух не переносят.

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Близнецы

Жизнь, в представлении Близнецов – бесконечное увлекательное приключение. И в нем их попутчиками точно не будут Рыбы, которые слишком часто видят все в мрачном свете.

Рак

У типичного Рака точно заболит голова от деятельных Скорпионов.

Слишком уж они шумные и склонные к драме.

Лев

Львы, как правило, не в ладах с соседями по гороскопу – Девами. Они видят в самоуверенных уроженцах земного знака потенциальных конкурентов и обходят стороной.

Дева

Девы любят порядок, чтобы все было разложено по полочкам. Водолеи повсюду сеют хаос.

Нетрудно угадать, с кем у Девы взаимная нелюбовь.

Весы

Самый неприятный знак зодиака для Весов – Овен. Представители воздушной стихии не любят его за конфликтный и взрывной характер.

Скорпион

Умные и расчетливые Скорпионы презирают мечтательных, не от мира сего Водолеев.

Они смотрят на них как на инопланетян, с которыми и поговорить-то не о чем.

Стрелец

Вот уж кто не видит в соседях по зодиакальному кругу врагов, так это Стрелец. Жизнерадостный уроженец огненной стихии не любит встревать в конфликты, и у него это получается.

Козерог

Многим Козероги кажутся ужасно скучными. Сами же представители земного знака зодиака считают настоящими занудами не себя, а Раков.

И обходят их десятой дорогой.

Водолей

Приступ острой идиосинкразии у Водолеев может возникнуть при виде Тельцов. Уж больно скучным, приземленным и консервативным кажется этот знак свободолюбивым и мечтательным детям воздуха.

Рыбы

Тихие и спокойные Рыбы довольны своим образом жизни, но иногда они любо завидуют кому-нибудь более деятельному. Например, Стрельцу, который просто выбешивает их своей жизненной активностью.

Елена Королева
Елена Королева
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