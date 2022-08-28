Вот кто сыграл Чужого: удивительный человек с печальной судьбой

Не все знают, что под маской чудовища скрывался мужчина.

Засилье компьютерных спецэффектов в кино привело к тому, что некоторые факты о съемках блокбастеров прошлого могут поразить до глубины души. Это относится к культовому фильму «Чужой», в котором инопланетного монстра сыграл человек, а не аниматроник.

Поверить в это сложно, ведь пришелец в фильме гораздо выше среднестатистического человека, с конечностями много уже людских. Однако факт, создатели нашли подходящего актера — нигерийца Бадеджо Боладжи.

По разным источникам, его рост достигал 218 сантиметров, а в кино он попал благодаря случайности: его приметил в баре агент Ридли Скотта. Съемочный процесс оказался не из простых, ведь костюм пусть и выполненный из тонкого латекса состоял из множества подвижных элементов и механического хвоста.

Боладжи выполнил свою работу филигранно, однако продолжить едва начавшуюся карьеру не смог. В возрасте 39 лет он скончался в больнице из-за осложнений от простуды.