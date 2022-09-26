Вот кто создал знаменитую черную водолазку Стива Джобса

Все знают и помнят легендарную черную водолазку Стива Джобса, в которой он появлялся на каждой новой презентации Apple, чтобы рассказать об очередных новинках корпорации. Представить «отшельника из Купертино» в каком-то ином образе уже практически невозможно. Но кто стал создателем этого образа?

Оказывается, идея этой водолазки принадлежала легендарному японскому дизайнеру Иссэю Миякэ. Именно к нему Джобс обратился в начале 90-х с просьбой разработать офисный дресс-код для сотрудников Apple, после того как побывал в японском офисе компании Sony.

Разработанная Миякэ черная водолазка в итоге стала неотъемлемой частью образа одного лишь Джобса: другие сотрудники Apple не оценили желание шефа надеть на всех одинаковые предметы гардероба.

Зато сам основатель Apple благодаря дизайнеру раз и навсегда нашел свой неповторимый стиль. А одинаковых черных водолазок в его гардеробе, как позже выяснили биографы, было больше сотни.