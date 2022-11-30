Вот кто получил за «Кавказскую пленницу» меньше всех: ведь он был звездой

Комедия «Кавказская пленница» стала национальным хитом и одним из самых успешных фильмов СССР. Очередные приключения Шурика в кинотеатрах посмотрело рекордное количество человек, а артисты, которые и без того были знамениты на всю страну, стали практически живыми легендами. Однако такая популярность фильма несправедливо сказалась на зарплатах съемочной группы.

Так, самые высокие гонорары в картине получили Александр Демьяненко, исполнивший Шурика, и Юрий Никулин, перевоплотившийся в Балбеса. За каждый день съемок они зарабатывали 50 рублей. На втором месте расположился Георгий Вицин с 40 рублями, а на третьем — Евгений Моргунов, получавший 25 рублей. Исполнительница главной женской роли Наталья Варлей после каждой смены уходила с 13 рублями 50 копейками.

При этом меньше всех за фильм заработал Фрунзик Мкртчян — всего лишь 939 рублей. В то время артист был уже большой звездой, сыграв в фильме «Тридцать три» Георгия Данелии и в «Формуле радуги». Однако создатели картины решили выдать ему самую низкую зарплату из всех звезд, участвующих в ленте, так что его гонорар оказался в пять раз меньше по сравнению, например, с Демьяненко.