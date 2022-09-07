Вот кто победил бы в драке Джеки Чана и Брюса Ли

И Брюс Ли, и Джеки Чан — мастера в области кунг-фу. Многие считают их лучшими бойцами в истории жанра, причем не столько на экране, сколько в реальной жизни. Конечно, фанаты не раз задавались вопросом, кто из кумиров победил бы в очном противостоянии.

Самое интересное, что Ли и Чан были хорошо знакомы и даже несколько раз снимались вместе. А в легендарном фильме «Выход дракона», где Брюс играл главную роль, а Джеки трудился статистом и каскадером, у них была пара схваток друг с другом. Победителем тогда выступил Ли.

Главные козыри Брюса Ли — это всегда жесткие удары и потрясающая скорость их нанесения, за которой редко успевала даже камера. Следовательно, и в реальной схватке, скорее всего, он оказался бы заметно быстрее своего знаменитого противника. К тому же у Брюса, в отличие от Джеки, имелся за плечами немалый опыт реальных уличных и подпольных боев еще в Гонконге, где начиналась его экранная карьера.

Поэтому, несмотря на то, что бой с Джеки Чаном в любом случае оказался бы для Брюса Ли далеко не простым, в споре двух легенд боевых искусств Маленький Дракон наверняка одержал бы уверенную победу.