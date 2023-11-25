Вот кто нахамил, а потом врезал Леонову от всей души: у этого актера почти не осталось друзей

Станислав Садальский кроме своего выдающегося актерского таланта обладает еще одним уникальным качеством — он виртуозно провоцирует ссоры с коллегами. И даже после таких конфликтов актер с легкостью рассказывает о них с юмором. Эта его особенность одновременно вызывает и восторг, и раздражение у окружающих.

Артист хоть и известен своей добротой и открытостью, однако часто оказывается втянутым в различные ссоры и склоки. Его даже прозвали Скандальским из-за непрерывных конфликтов. Интересно, что Садальский, несмотря на все разногласия, вспоминает о них с улыбкой и юмором, что только усиливает негодование его оппонентов.

В кино Садальский также проявлял себя как настоящий хулиган, часто вступая в ссоры с коллегами. Особенно обиделся на хулигана Евгений Леонов, считавший, что тот проявил к нему неуважение.

В одной сцене и без того скандальный актер сильно ударил Леонова, что еще сильнее разожгло их конфликт. На съемках фильма «О бедном гусаре замолвите слово» Садальскому нужно было управлять конем. Изначально лошадь была послушной и покорной. Но Садальский решил «перевоспитать» ее и научил кусаться.

Он подводил скакуна сзади к актерам и направлял морду животного к определенным частям тела. Когда жеребец хватал за попу или бедро, это вызывало испуганные крики. Все это сопровождалось хохотом Садальского, который, несомненно, делал ситуацию еще более забавной и непредсказуемой.