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Вот кто на самом деле виноват в разладе Брежневой и Меладзе

3 августа 2022 16:20
Вот кто на самом деле виноват в разладе Брежневой и Меладзе

В Сети предполагают, что в деле не обошлось без бывшей жены продюсера.

Последние несколько дней поклонники пары Веры Брежневой и Константина Меладзе оживленно обсуждают их возможный развод. Сообщается, что пара, покинувшая Россию, не смогла сохранить отношения за рубежом. Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что между звездами произошли конфликты из-за напряженной политической обстановки и вынужденной эмиграции. Однако блогер Лена Миро считает, что причина куда банальней и в деле не обошлось без другой женщины.

В ЖЖ она припомнила, как несколько лет назад Брежнева удалила из Сети все снимки с мужем на фоне слухов о его романе с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Тогда же появилась информация, что ревнивая Брежнева настаивала на исключении из коллектива супруга особо привлекательных певиц.

По мнению Миро, сейчас Вера также переживает непростой период, ведь Меладзе позаботился о первой жене, Яне Сумм. Продюсер перевез экс-супругу вместе с их общими тремя детьми поближе к себе, в Италию. И именно Яна и ее воссоединение с бывшим мужем и виноваты в разладе Брежневой и Меладзе, уверена блогер. Ее позицию поддержали и комментаторы.

«Жизнь все расставила по местам», «Вера женой ему так и не стала. Несмотря на зарегистрированный брак», «Нет дыма без огня», — отметили фолловеры Лены.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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