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Вот кто на самом деле продвигал Галкина на Первом: имя раскрыли

10 июля 2022 10:54
Вот кто на самом деле продвигал Галкина на Первом: имя раскрыли

Максим Галкин стал ведущим не только благодаря актерскому таланту.

С тех пор как Максим Галкин вместе со своей семьей покинул Россию, поклонники артиста гадают, как сложится его карьера дальше. Учитывая звездный статус и состояние его супруги Аллы Пугачевой, беспокоиться о нищите или нехватке средств не приходится, однако, потеряв работу на телевидении, Максим все-таки лишился больших гонораров. Стало известно, что именно Примадонна, которая сейчас хранит молчание относительно политической обстановки, когда-то поспособствовала трудоустройству мужа на федеральные каналы.

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Галкин попал на главные каналы страны совсем не случайно, именно Алла Борисовна в свое время «просила» за мужа. Светский обозреватель Леван Тодуа говорит, что, несмотря на протекцию, Максим много и упорно работал ради карьеры телеведущего. «Галкин в действительности талантливый комик, ведущий, но все мы прекрасно знаем, что на российском телевидении всегда был и есть некий куток, где кто-то за кого-то просит», — говорит Тодуа в беседе с порталом BLITZ+. Он также добавил, что Максим бездарем не был и всегда безукоризненно делал свою работу.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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