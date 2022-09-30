Вот кто лишил Боярского желанной роли: внешность соперника сломила Михаила

После совместной работы с Михаилом Боярским на съемках фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» в конце 70-х режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич задумал позвать его в свой новый фильм о графе Монте-Кристо. Работа над картиной «Узник замка Иф» началась в 1987 году.

Сценарий постановщик и Марк Захаров специально писали под Боярского. А затем Юнгвальд-Хилькевич случайно оказался в Театре на Юго-Западе. Он был буквально заворожен спектаклем «Гамлет». Каково же было его удивление, когда он узнал, что роль доверили непрофессиональному актеру. Не раздумывая, он тут же предложил мужчине, которым оказался Виктор Авилов, участие в своем фильме.

На пробах актер стеснялся и говорил, что Монте-Кристо в кино играли только красавцы, с которыми тягаться он не может. Но в кадре Виктор волшебно перевоплотился.

По слухам, заменой Боярский оказался оскорблен. Уже позже он лично увидел Авилова на сцене и понял восхищение Юнгвальда-Хилькевича. По его словам, Виктор с горящими глазами был предназначен для роли мстителя.