Вот кто из звезд Голливуда заговорил голосом «Шурика»: список удивит

Александр Демьяненко снялся в нескольких десятках фильмах, в том числе в знаменитых комедиях Леонида Гайдая, в которых он сыграл Шурика. Но мало кто знает, что Демьяненко еще и талантливый актер озвучки – и его голосом говорит множество знаменитых иностранных актеров.

Александр Демьяненко озвучил литовского актера Донатаса Баниониса в фильме «Никто не хотел умирать» 1965 года, Демьяненко говорил за Баниониса и в других фильмах. Однажды актер сказал о российской коллеге: «Демьяненко за кадром играл лучше, чем я — в кадре!». Также Демьяненко подарил свой голос Юрию Визбору – голос барда звучал недостаточно профессионально в фильме «Дневник директора школы», поэтому все оттенки эмоций за Визбора передал Александр Демьяненко.

Демьяненко озвучил множество мультипликационных персонажей – волшебника Ротбарта в мультфильме «Принцесса-лебедь», Зевса в диснеевском «Геркулесе», императора Китая в «Мулан» и отца Джейн профессора Портера в мультике «Тарзана».

Голосом Александра Демьяненко говорили в том числе иностранные звезды. В фильме «Большие гонки» Александр Демьяненко озвучивал Великого Лесли, сыгранного Тони Кертисом, Стива Бушеми в «Армагеддоне», Омара Шарифа в картинах «Майерлинг» и «Тринадцатый воин», Жана-Поля Бельмондо в фильме «Частный детектив», Виктор Лазарро в ленте «Без лица», Роберт Де Ниро в фильме «Франкенштейн», а также Джона Войта в картинах «Враг государства» и «Благодетель».