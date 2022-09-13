Вот кто из «Зиты и Гиты» попал в Книгу рекордов Гиннесса: в фильме ее не видели ни разу

Индийская мелодрама «Зита и Гита» до сих пор считается одной из самых успешных лент Болливуда. В 1972 году фильм вышел на экраны в Индии, установив рекорд по кассовым сборам. А спустя 4 года ленту показали и в СССР, где ее посмотрели более 50 млн зрителей. Двух сестер-близнецов сыграла актриса Хема Малини. Но песни из картины исполняла не она.

Прекрасный голос героиням Малини подарила популярная индийская певица Лата Мангешкар, которую зрители в фильме ни разу не увидели. За свою 70-летнюю карьеру она озвучила десятки тысяч проектов — к такому выводу пришли в Книге рекордов Гиннесса, куда немедленно и включили звезду. Эксперты насчитали более 25 тысяч записей с голосом Мангешкар, за что ее прозвали «индийским соловьем».

Лата к такой популярности относилась спокойно. Она не переставала работать в озвучивании до преклонного возраста. Ее младшие сестры также стали закадровыми вокалистками. Мужа и детей у Мангешкар не было. Певица скончалась в этом году в возрасте 92 лет.