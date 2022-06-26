Вот кто из султанш «Великолепного века» прожила дольше всех

Долголетие было суждено лишь одной из них.

Не обладающий документальной точностью «Великолепный век» часто провоцировал у зрителей вопросы о том, как в том или ином случае развивались события на самом деле.

Касалось это и реальной участи султанш. По сюжету, некоторые из них не дожили до финала, скончавшись в разном возрасте.

Несмотря на преклонный возраст, дольше всех, судя по исследованиям историков, прожила вовсе не Валиде-султан. Мать Сулеймана умерла на 56 году жизни по не выявленной причине.

В возрасте 60 лет от естественных причин скончалась Нурбану, любимица султана Селима. Ничего общего с сериалом не имела судьба Хатидже, она ушла из жизни в возрасте 50 лет, как предполагают, из-за оспы. Ее сестра Бейхан пережила Хатидже лишь на 10 лет.

Долгожительницей среди сестер оказалась Шах Хубан, которой, по одной из версий, перевалило за 78 лет. Фатьма прожила на восемь лет меньше. Обе ушли из жизни по естественным причинам.

Михримах прожила всего на год дольше собственной матери — 56 лет. А самую долгую жизнь прожила непримиримая соперница Хюррем — Махидевран. Она умерла на 82 году жизни.