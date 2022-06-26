Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот кто из султанш «Великолепного века» прожила дольше всех

Вот кто из султанш «Великолепного века» прожила дольше всех

26 июня 2022 14:44
Вот кто из султанш «Великолепного века» прожила дольше всех

Долголетие было суждено лишь одной из них.

Не обладающий документальной точностью «Великолепный век» часто провоцировал у зрителей вопросы о том, как в том или ином случае развивались события на самом деле.

Касалось это и реальной участи султанш. По сюжету, некоторые из них не дожили до финала, скончавшись в разном возрасте.

Несмотря на преклонный возраст, дольше всех, судя по исследованиям историков, прожила вовсе не Валиде-султан. Мать Сулеймана умерла на 56 году жизни по не выявленной причине.

В возрасте 60 лет от естественных причин скончалась Нурбану, любимица султана Селима. Ничего общего с сериалом не имела судьба Хатидже, она ушла из жизни в возрасте 50 лет, как предполагают, из-за оспы. Ее сестра Бейхан пережила Хатидже лишь на 10 лет.

Долгожительницей среди сестер оказалась Шах Хубан, которой, по одной из версий, перевалило за 78 лет. Фатьма прожила на восемь лет меньше. Обе ушли из жизни по естественным причинам.

Михримах прожила всего на год дольше собственной матери — 56 лет. А самую долгую жизнь прожила непримиримая соперница Хюррем — Махидевран. Она умерла на 82 году жизни.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Related video